Son dönemde Liverpool'un Yunan sol beki Tsimikas Galatasaray'la anılırken yeni bir isim daha listeye eklendi.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Aslan'a Sambacı sol bek! Bonservisi soruldu
Spor Toto Süper Lig'in tamamlanmasıyla birlikte Galatasaray, gelecek yılların da planlamasına hız verdi. Şampiyonlar Ligi elemelerinde yer alacak sarı-kırmızılılar, bir an önce transferleri gerçekleştirerek adaptasyon sürecini minimumda tutmak istiyor. G.Saray'da öncelikli hedef sol bek mevkisi olurken, gündeme sürpriz bir isim geldi. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Portekiz'de sezonu 2 gol, 5 asistle kapatan 29 yaşındaki Brezilyalı sol bekin kulübüyle 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.