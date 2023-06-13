Süper Lig'de sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray yeni sezon hazırlıklarına hız verdi.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: G.Saray'dan Anderson Talisca bombası! Transfer formülü...
Spor Toto Süper Lig'de şampiyon olan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi elemelerinde yer alacak. Sarı-kırmızılılar Devler Ligi klasında bir takım kurmak isterken, gündemine Beşiktaş'ın eski oyuncusu Anderson Talisca'yı aldı. Cimbom, Brezilyalı yıldıza teklifini iletirken, transfer formülü ise ortaya çıktı. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Cimbom'un Al-Nassr'dan ayrılacağı iddia edilen Anderson Talisca için devreye girdiği ve oyuncunun menajeriyle temaslarını hızlandırdığı öğrenildi.
Takvim'in haberine göre; Galatasaray, Talisca'yı kiralamak için Al Nassr'a resmi teklif yaptı.