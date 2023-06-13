GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: G.Saray'dan Anderson Talisca bombası! Transfer formülü...

Spor Toto Süper Lig'de şampiyon olan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi elemelerinde yer alacak. Sarı-kırmızılılar Devler Ligi klasında bir takım kurmak isterken, gündemine Beşiktaş'ın eski oyuncusu Anderson Talisca'yı aldı. Cimbom, Brezilyalı yıldıza teklifini iletirken, transfer formülü ise ortaya çıktı. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 13.06.2023- 06:40