TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a 55 milyon Euro'luk orta saha! İtalyanlar duyurdu

Yeni sezon transfer çalışmalarına başlayan lider Galatasaray ile ilgili İtalya'dan bomba bir iddia geldi. Yaz transfer döneminde yıldız isimleri kadrosuna katmayı planlayan sarı kırmızılıların, güncel piyasa değeri 55 milyon Euro olan o futbolcu için devreye girdiği belirtildi. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)