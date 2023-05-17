İtalya'da bir iddia geldi.
GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Arthur Melo için flaş Cimbom iddiası!
SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Galatasaray yeni sezon öncesi bir yandan da fırsat transferlerinin peşine düştü. Sarı-kırmızılılar bu noktada Arthur Melo için Juventus ile dirsek temasına geçti. İşte son gelişmeler... GS SPOR HABERLERİ...
Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 17.05.2023- 06:40
İtalya'da bir iddia geldi.
Sezon başında 4.5 milyon euro ve satın alma opisyonu ile Liverpool'a kiralanmıştı.
Arthur Melo'nun Juventus'a döndükten sonra takımda tutulmayacağı yine kiralanacağı yazıldı.