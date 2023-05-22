Fenerbahçe'den Galatasaray'a dev çalım! Transfer dönemi bu hamleyle başlayacak

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk şansı azalan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Yönetim artık gözünü tamamen transfere çevirmiş durumda. Sarı lacivertliler gelecek sezon transferde dünyaca ünlü oyuncuları kadrosuna katma hedefindeydi. Geçmiş dönemlerde yapılan transfer hatalarını tekrarlamak istemeyen Kanarya, sürpriz bir futbolcu için devreye girdi. Fenerbahçe, Galatasaray'ın da transferini istediği o yıldız için harekete geçti. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB GS spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 22.05.2023- 09:40