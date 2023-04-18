Galatasaray'da Olimpiu Morutan piyangosu yaşanıyor.
Galatasaray'ı rahatlatan transfer! O futbolcudan dev gelir
Son dakika spor haberi: Bu sezon şampiyonluk yoluna emin adımlarla devame den Galatasaray gelecek sezon planlarını şimdiden yapmaya başladı. Elindeki futbolculardan bazılarını sezon başlamadan kiralık gönderen sarı-lacivertli ekip bir oyuncusundan dev gelir elde edecek. İşte detaylar...
Sarı-kırmızılılarda bekleneni veremeyen Rumen oyuncu, İtalya'nın Pisa kulübüne kiralık verilmişti.
Genç oyuncu burada gösterdiği performansla göz doldurdu.