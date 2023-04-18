ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi ilk maçında Fenerbahçe Alagöz Holding, konuk ettiği Galatasaray Çağdaş Faktoring'i 84-60 yenerek seride 1-0 öne geçti.

Karşılıklı basketlerle başlayan karşılaşmada Stewart ve McBride ile üst üste üç sayılık isabetler bulan Fenerbahçe Alagöz Holding, 8. dakikada skoru 18-11'e getirdi ve ilk periyodu 22-20 üstün tamamladı.

İkinci çeyreğe etkili giren konuk ekip, özellikle boyalı alanda McCovan ile rakibine üstünlük kurdu. Sarı-kırmızılılar, 14. dakikada Büşra Akbaş'ın boyalı alanın gerisinden bulduğu basketle öne geçti: 28-29. Kalan bölümde McBride ile etkili olan sarı-lacivertliler, soyunma odasına 45-42 önde gitti.

İkinci yarıya iyi başlayan sarı-lacivertliler, Stewart ve Alperi Onar'ın üç sayılık basketleriyle farkı açarken, 26. dakikada çift haneye çıkardı: 59-49. McBride'ın etkili oyunuyla üstünlüğünü sürdüren Fenerbahçe Alagöz Holding, final periyoduna 67-52 galip durumda girdi.

Son çeyrekte skor avantajını koruyan sarı-lacivertliler, parkeden 84-60 galip ayrıldı.

Eşleşmenin ikinci maçı, 20 Nisan Perşembe günü Ahmet Cömert Spor Salonu'nda saat 20.00'de başlayacak.