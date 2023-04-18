Alanyaspor - Galatasaray maçı sonras Mertens konuştu

Alanyaspor - Galatasaray maçı sonras Mertens konuştu. Belçikalı oyuncu, "Kolay bir maç değildi. İyi savunma yaparak başladılar. Biz bir fırsat yakalayıp öne geçtik. Sonra penaltıyla skoru eşitlediler. Ardından karakter göstermemiz gerekiyordu, gösterdik ve kazandık." dedi.

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 18.04.2023- 22:59