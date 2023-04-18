Alanyaspor - Galatasaray maçı sonras Mertens konuştu
Alanyaspor - Galatasaray maçı sonras Mertens konuştu. Belçikalı oyuncu, "Kolay bir maç değildi. İyi savunma yaparak başladılar. Biz bir fırsat yakalayıp öne geçtik. Sonra penaltıyla skoru eşitlediler. Ardından karakter göstermemiz gerekiyordu, gösterdik ve kazandık." dedi.
Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 18.04.2023- 22:59
İŞTE MERTENS'İN SÖZLERİ:
Kolay bir maç değildi. İyi savunma yaparak başladılar. Biz bir fırsat yakalayıp öne geçtik. Sonra penaltıyla skoru eşitlediler. Ardından karakter göstermemiz gerekiyordu, gösterdik ve kazandık.
Sadece ilk 11'dekiler değil, kulübedeki oyuncular da çok güzel katkılar sağlıyor. Önemli oyunculardan oluşan bir kadromuz var. Oyuna giren herkes katkı sağlıyor.