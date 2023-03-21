Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasının ardından gündemde yer alan hakem hataları başta olmak üzere birçok konu hakkında Galatasaray Başkanı Dursun Özbek açıklamalarda bulundu. "Kimse bizle alay etmeye kalkmasın." diyen başkan Özbek, "TFF neden susuyor? Niçin ve kimden çekiniyorsunuz?" ifadelerini kullandı. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Spor Toto Süper Lig'de lider konumda bulunan Galatasaray'da başkan Dursun Özbek, son yaşananlardan sonra basın toplantısı gerçekleştirdi.

İşte Özbek'in açıklamalarından satır başları:

Kasımpaşa maçında Zaniolo'ya yapılan hareket ve sonrasındaki gelişmeler, yorumlar, bütün bir sezona ışık tutmaktadır. MHK Başkanı Lale Orta, görev tanımının dışına çıkarak hakem yorumcularına baskı yapmıştır.

"BİR KİŞİ HEM SAVCI HEM HAKİM OLAMAZ"

Yaptığı açıklamaları dinledik, şahit olduk. TFF'den de bu konuda hiçbir açıklama gelmiyorsa, demek ki onlar da Lale Orta'ya hak veriyor, sözcülüğünü yapıyor. Demek ki VAR odasında gösterilmemesi gereken görüntüler var. Bir kişi hem savcı hem de hakim olamaz. Sayın MHK Başkanı, hem savcılığa hem de hakimliğe soyunmuştur. Bunu da kabul etmiyoruz.

"KİMSE BİZLE ALAY ETMESİN"

Sayın Lale Orta'nın müdahale ettiği televizyon programıyla ilgili olarak, orada görevli bir arkadaşımız istifa etmiş. Lale Orta açıklık getirdi, 'EYT'den istifa etmiş' dedi. Kimse bizim aklımızla alay etmeye kalkmasın.

"TFF NEDEN SUSUYOR?"

TFF neden susuyor? Niçin ve kimden çekiniyorsunuz? Bütün bir sezona ışık tutacak bir olayda herkes susuyor. Sayın Lale Orta, TFF'nin sözcülüğünü yapıyor ve olaylara açıklama yapmak zorunda kalıyor. Sayın Başkan, yönetim kurulu, neden çekiniyorsunuz?

Adaleti herkes için sağlayamazsak, şu anda olduğu gibi birileri çıkar ve adaleti kendilerine göre dizayn etmeye çalışır. Öyle bir hafta sonu yaşadık ki, adeta gözümüze sokulacak kadar detaylıca şekilde çalışılıyor.

"ELİNİ KIRMIZIYA GÖTÜRÜRKEN..."

Anlaşılması zor görüntüler var. Hakem, elini kırmızıya götürürken birden bire vazgeçiyor. Bu hakem, bir Galatasaray maçında rakip takım formasıyla maç izlerken görüntülenmiş bir hakem.

"OSAYI'NİN KIRMIZI GÖRMESİ GEREKİYOR"

Sivasspor maçını dillerine dolamışlar, oradan kendilerine mağduriyet çıkarmış durumdalar. Alanyaspor maçının 21. dakikasında oyuncularının kırmızı kart görmesi gerekiyor.

"KONYA'DAKİ PENALTI DEĞİL, ALANYA'DA PENALTI"

Kırmızı kart gösterilmesi gereken bir pozisyon, hakemin hareketi o yönde... Peki kim müdahale ediyor da hakemin hareketi değişiyor? Yan hakem mi, VAR mı, kimse anlamış değil. Rashica'ya yapılan hareket Konya'da penaltı değil ama Alanya'da penaltı.

Sahada maç oynanıyor, devre arasında açıklama yapılıyor. Maçı sahada kazanacağını söyleyen bir kulüp, neden devre arasında açıklama yapar? Sırf kırmızı kartı unutturmak için yapıyorlar.

Bizi sistem dışına itiyorlar diye devam eden bir mağdur edebiyatı var. Amaç belli, kendilerine yapılan hataların üstünü kapatmak.

"FATİH HOCA 3 MAÇ CEZA ALDI"

Fatih Hocamız, Schalke 04 maçından önce PFDK'ya sevki hakkında açıklama yaptı diye 3 maç ceza aldı. Bunu herkese hatırlatıyorum. Uluslararası arenada maç bitiyor, hocaları açıklama yapıyor. Marka değerini yukarı çekmek için hep birlikte uğraştığımız bu dönemde, böyle bir hareket...

Her şey planlı. Geçen sene ligi 13. sırada bitiren takımımızın bu sene bu başarıyı elde edeceğini hesap etmemişler. Galatasaray'ın ve bu takımın gücünü hafife aldıkları için ne yapacaklarını bilmiyorlar.

"TARAFTARLARINIZI KANDIRMAKTAN VAZGEÇİN"

Yıllardır devam eden başarısızlıklarınızı kapatmak için insanları kandırmaktan vazgeçin. Kendi taraftarınızı kandırmak için uğraşmaktan vazgeçin. Ne yaparsanız yapın, biz kazanacağız ve sahada kazanacağız.

Adaleti, size ve sinsi oyunlarınıza rağmen getireceğiz. Utancı gidenin kalbi ölür. Artık sizi hiçbir şeyin utandırmayacağını biliyorum. Şimdi çekilin karanlık köşelerinize, biz Türk futboluna aydınlığı size rağmen getireceğiz.