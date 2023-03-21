Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Sacha Boey, gösterdiği performansla dikkat çekiyor.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Sacha Boey'a İngiliz kancası! Sezon sonunda geliyorlar
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Galatasaray'da, ilk 11'in vazgeçilmez isimlerinden biri de Sacha Boey'du. Sarı-kırmızılılarda iyi bir performans gösteren 22 yaşındaki oyuncuya Avrupa ekipleri talip olurken, Premier Lig devinin istediği ve sezon sonunda G.Saray'ın kapısını çalacağı öğrenildi. İşte o takım ve detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Fransız sağ bek özellikle bu sezonki formuyla adından söz ettirmeyi başardı.
Şimdiye kadar 23 maçta forma giyen Boey, teknik direktör Okan Buruk'un kadro planlamasında önemli rol oynuyor.