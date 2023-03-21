GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Sacha Boey'a İngiliz kancası! Sezon sonunda geliyorlar

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Galatasaray'da, ilk 11'in vazgeçilmez isimlerinden biri de Sacha Boey'du. Sarı-kırmızılılarda iyi bir performans gösteren 22 yaşındaki oyuncuya Avrupa ekipleri talip olurken, Premier Lig devinin istediği ve sezon sonunda G.Saray'ın kapısını çalacağı öğrenildi. İşte o takım ve detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 21.03.2023- 12:39