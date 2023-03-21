Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in gündeme dair yaptığı açıklamalardan sonra, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç sarı-kırmızılıların başkanına çağrıda bulundu. Sarı-lacivertlilerin başkanı, "Cesaretiniz varsa tüm bu algı, manipülasyon ve attığınız iftiralarınızı konuşmak için sizi istediğiniz mecrada hiç vakit kaybetmeden yüz yüze canlı yayına davet ediyorum." dedi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bu açıklamalara Fenerbahçe'den yanıt gecikmedi.

Yapılan açıklamada, "Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Sayın Dursun Aydın Özbek'e aynı çağrıyı 3.kez tekrarlıyorum: Cesaretiniz varsa tüm bu algı, manipülasyon ve attığınız iftiralarınızı konuşmak için sizi istediğiniz mecrada hiç vakit kaybetmeden yüz yüze canlı yayına davet ediyorum. Bu vesileyle kendinizi daha iyi ifade edeceğinizi düşünüyorum. Ali Y. Koç." denildi.