EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri için çağırılan kadroda bir şok daha yaşanıyor. Beşiktaş'ın genç stoperi Tayyip Talha Sanuç'tan sonra Galatasaraylı tecrübeli isim Abdülkerim Bardakcı da 3 gündür süren baş ağrısı sebebiyle kadrodan çıkarıldı.

Abdülkerim Bardakcı, A Milli Futbol Takımı'nın Ermenistan ve Hırvatistan ile oynayacağı maçların aday kadrosundan çıkarıldı.



EURO 2024 Elemeleri'nde Ermenistan ve Hırvatistan ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımımızın çalışmaları sürerken Galatasaray forması giyen savunma oyuncusu dinmeyen baş ağrıları nedeniyle milli takımla devam edemeyecek.



Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "Galatasaray'da forma giyen milli futbolcumuz Abdülkerim Bardakcı, üç gündür devam eden baş ağrısı şikayeti nedeniyle EURO 2024 Elemeleri'nde Ermenistan ve Hırvatistan ile karşılaşacak A Milli Takımımızın aday kadrosundan çıkarıldı. Abdülkerim'in ileri tetkik ve tedavisine kulübünde devam edilecek" ifadelerine yer verildi.