Konyaspor - Galatasaray maçında büyük gerginlik! Muslera ve Sehic...

Konyaspor - Galatasaray maçında büyük gerginlik! Muslera ve Sehic...

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Konyaspor'un Galatasaray'ı 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada ortalık karıştı. Ev sahibi takımın uzatma dakikalarında bulduğu ikinci golün ardından Konyaspor kalecisi İbrahim Sehic ve Galatasaray kalecisi Fernando Muslera arasında gergin anlar yaşandı. İşte o görüntüler...

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 17.03.2023- 23:58