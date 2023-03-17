Maçta büyük gerginlik! Muslera ve Sehic...
Toroğlu tartışılan pozisyonu yorumladı! "Dubois topa vurunca..."
💲1 DOLAR NE KADAR?
Montella'dan depremzede çocuklara moral!
1
Aspor Keşfet
Son Dakika
Maçta büyük gerginlik! Muslera ve Sehic... Maçta büyük gerginlik! Muslera ve Sehic... 23:57
Toroğlu tartışılan pozisyonu yorumladı! "Dubois topa vurunca..." Toroğlu tartışılan pozisyonu yorumladı! "Dubois topa vurunca..." 23:30
Oğuz: Kırmızı da olabilir Oğuz: Kırmızı da olabilir 23:14
Okan Buruk'tan hakem isyanı! Okan Buruk'tan hakem isyanı! 22:43
İtalya'nın kadrosu açıklandı! Zaniolo... İtalya'nın kadrosu açıklandı! Zaniolo... 22:39
Kerem'den şampiyonluk sözleri! Kerem'den şampiyonluk sözleri! 22:32
Daha Eski
Rashica: Maçın sonuna kadar... Rashica: Maçın sonuna kadar... 22:21
Toroğlu'dan Icardi'ye sert eleştiri! Toroğlu'dan Icardi'ye sert eleştiri! 22:21
Aslan'da seri sona erdi! Aslan'da seri sona erdi! 22:02
F.Bahçe Final Four'a yükseldi F.Bahçe Final Four'a yükseldi 21:49
Cimbom ofsayta takıldı! İşte VAR görüntüsü Cimbom ofsayta takıldı! İşte VAR görüntüsü 21:37
Konya'nın golü geçersiz sayıldı! İşte o pozisyon Konya'nın golü geçersiz sayıldı! İşte o pozisyon 21:21
SON DAKİKA