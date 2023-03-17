Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Konyaspor ile Galatasaray kozlarını paylaştı.
Konyaspor - Galatasaray maçında büyük gerginlik! Muslera ve Sehic...
Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Konyaspor'un Galatasaray'ı 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada ortalık karıştı. Ev sahibi takımın uzatma dakikalarında bulduğu ikinci golün ardından Konyaspor kalecisi İbrahim Sehic ve Galatasaray kalecisi Fernando Muslera arasında gergin anlar yaşandı. İşte o görüntüler...
Konya Büyükşehir Belediyesi Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi takım 2-1'lik skorla kazandı.
Konyaspor'a galibiyeti getiren golleri 62. dakikada Soner Dikmen ve 90+3. dakikada Oğulcan Ülgün kaydetti.