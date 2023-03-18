Galatasaray'da Yunus Akgün'le ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.
GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom'da sürpriz ayrılık kapıda! Gelecek olan teklifler...
SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da beklentilerin altında kalan Yunus Akgün için sürpriz bir gelişme ortaya çıktı. Geçen sezon Adana Demirspor formasıyla fark yaratan Yunus için sarı-kırmızılı forma altında beklentiler aynı şekilde olmadı. İşte detaylar... GS SPOR HABERLERİ
Galatasaray'da Yunus Akgün'le ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Sezona takımın banko isimlerinden biri olarak giren milli futbolcu, ilerleyen haftalarda formasını kaybetti.
Süper Lig ve Avrupa'dan birçok talibi olan Yunus Akgün'ün sezon sonunda Galatasaray'dan ayrılacağı belirtiliyor.