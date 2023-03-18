Galatasaray Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Konyaspor'a 2-1 mağlup oldu.
GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom'da rota İtalya! Listede 4 yıldız var...
GS TRANSFER HABERİ: Sarı-kırmızılılarda gündem gelecek sezon hamlelerine çevrildi. Özellikle bu sezon İtalya Serie A'da forma giymiş oyuncuları takıma katan yönetim bu isimlerin performansından memnun oldu. Şimdi ise yine Okan Buruk'un raporu doğrultusunda 4 yıldız listeye eklendi. GS SPOR HABERLERİ
Sarı-kırmızılılarda sergilen futbol ise beğenilmedi.
Sarı-Kırmızılılar sezon başından bu yana İtalya Ligi Serie'da forma giyen 6 oyuncuyu kadrosuna kattı. Icardi, Torreira, Oliveira, Kaan Ayhan, Mertens ve Zaniolo gibi isimler İtalya'da top koşturdu.