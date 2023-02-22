Galatasaray'da Yusuf Demir krizi yaşanıyor.
Galatasaray'da Yusuf Demir krizi!
Galatasaray'ın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Yusuf Demir, sezon içinde forma şansı bulmakta zorlanmıştı. Ara transfer döneminde kiralık olarak başka bir takıma gideceği konuşulan yıldız isimle ilgili şok bir gelişme yaşandı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Geldiği günden itibaren kadroda yer bulmakta zorlanan genç oyuncu, sadece 5 lig maçında 77 dakika yer alabildi.
Özellikle yabancı kontenjanından dolayı formaya ulaşamayan Yusuf, Ziraat Türkiye Kupası'nda da Kastamonuspor karşısında 63 dakika şans buldu.