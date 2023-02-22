Bu sezon önemli isimleri kadrosuna katan ve Süper Lig'de şampiyonluğa koşan Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'da Şampiyonlar Ligi hazırlığı! PSG'den 'öncelik' sözü alındı
Yaz transfer döneminde kadrosunu yıldızlarla dolduran Galatasaray, devre arası transfer döneminde de Kaan Ayhan, Nicolo Zaniolo ve Sam Adekugbe'yi renklerine bağladı. Sezon sonunda şampiyon olup Şampiyonlar Ligi elemelerinde sahne almak isteyen sarı-kırmızılılar, Paris Saint-Germain (PSG) forması giyen Renato Sanches'i gündemine aldı. İşte transfer gelişmesinin detayları... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Kaan Ayhan'ı alarak ilk bombasını patlatan sarı-kırmızılı ekip ardından Roma'nın genç yıldızı Nicolo Zaniolo'yu kadrosuna kattı.
Bu transferle sadece Türkiye'de değil, Avrupa'da da ses getirdi. Son olarak Hatayspor'dan Sam Adekugbe ile defansın solunu güçlendiren Cimbom şimdi de PSG'den Renato Sanches'i almak için kolları sıvadı.