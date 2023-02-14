Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur'un geçen ay İtalya'ya giderek Angel di Maria ile yaptığı görüşmenin detayları ortaya çıktı.
GALATASARAY HABERİ: İtalya'da Di Maria zirvesi! Erden Timur transferi bitiriyor
Spor Toto Süper Lig'in lideri Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Nicolo Zaniolo gibi bir yıldızı kadrosuna katan sarı kırmızılıların yeni hedef Angel Di Maria. Erden Timur, dünyaca ünlü futbolcuyla İtalya'da bir araya geldi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Fotomaç'ın haberine göre, Timur büyük hedeflerinden biri olan Juventuslu yıldızla Torino'da bir restoranda buluştu.
34 yaşındaki kanat oyuncusunun ailesinin de yer aldığı yemek samimi bir havada geçti.