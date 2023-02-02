Prensip anlaşmasına varıldı! Galatasaray Ayberk Karapo'yu transfer ediyor

Galatasaray transfer haberi: Spor Toto Süper Lig'de liderliğini sürdüren sarı-kırmızılılar bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Galatasaray'ın, Bayern Münih ve Manchester City gibi devlerin de izlediği Ayberk Karapo için Manisa FK ile söz kestiği ifade edildi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 02.02.2023- 10:46