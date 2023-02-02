Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü, Galatasaray'dan genç stoper Metehan Baltacı'yı kiralık olarak sezon sonuna kadar kadrosuna kattı.
Prensip anlaşmasına varıldı! Galatasaray Ayberk Karapo'yu transfer ediyor
Galatasaray transfer haberi: Spor Toto Süper Lig'de liderliğini sürdüren sarı-kırmızılılar bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Galatasaray'ın, Bayern Münih ve Manchester City gibi devlerin de izlediği Ayberk Karapo için Manisa FK ile söz kestiği ifade edildi. İşte detaylar...
20 yaşındaki futbolcu, satın alma opsiyonu olmadan, anlaşma gereği belli bir maç oynama sayısıyla kadroya dahil olurken Galatasaray'dan sürpriz bir hamle geldi.
Yeni Asır'da yer alan habere göre sarı-kırmızılı kurmaylar, Metehan Baltacı'nın kiralık transferi sırasında Manisa FK ile 18 yaşındaki Ayberk Karapo transferinde sezon sonunda öncelik için sözlü bir mutabakat sağladı.