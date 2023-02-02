"RAFA KALDIRDIK"

Böyle durumdayken biz sol bek transferini rafa kaldırdık. Kaan Ayhan transferi ile savuma düşüncemizi koruduk. Bu bölgeyle ilgili transfer yapmayacağız gibi görünüyor. Ama dediğim gibi transfer işleri değişebiliyor" ifadelerini kullandı.