Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray, HangiKredi Ümraniyespor'u konuk etti.
Transferde gaza basıldı! Galatasaray'dan İtalya'ya çıkarma
Spor Toto Süper Lig'de yoluna doludizgin devam eden Galatasaray, devre arası transfer döneminin kapanmasına sayılı günler kala çalışmalarına hız verdi. Teknik direktör Okan Buruk, Ümraniyespor maçı sonrası transfer harekatına dair bilgiler verirken, "Transfer işleri değişebiliyor" diyerek açık kapı bırakmıştı. Sarı-kırmızılı yönetim o ismi renklerine bağlamak için İtalya'ya son kez çıkarma yapma kararı aldı. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Mücadelenin ilk yarısını geride kapayan Cimbom, Mauro Icardi'nin 2 golüyle maçı 3-2 kazanmasını bildi.
Teknik direktör Okan Buruk, maçın ardından transferlere dair gelen sorulara açıklık getirdi.