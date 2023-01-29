Galatasaray çok tuhaf bir takım. Kötü de oynasa, iyi de oynasa kazanabiliyorlar.
Giresunspor Galatasaray maçı sonrası Ahmet Çakar'dan penaltı yorumu! "Futbolun doğal mantığına..."
Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında lider Galatasaray deplasmanda bitexen Giresunspor'a konuk oldu ve sahadan 4-0'lık net bir galibiyetle ayrıldı. Mücadele sonrası Sabah Gazetesi yazarı Ahmet Çakar, Mauro Icardi'nin penaltı pozisyonunu değerlendirdi. Çakar ayrıca Hatayspor-Trabzonspor maçını da yorumladı. İşte detaylar...
Takım oyununa baktığınız vakit, müthiş bir organizasyon var mı?
Hayır ama gol şansı çok yüksek, müthiş oyuncuları var.