Yaz transfer döneminde büyük bir yapılanmaya giden Galatasaray, kadrosunu yıldız futbolcularla güçlendirdi.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Sezon başında gelmişti! Cimbom'da sürpriz ayrılık
Yaz transfer döneminde yıldız oyuncularla kadrosunu güçlendiren Galatasaray, devre arası transfer döneminin başlamasıyla birlikte çalışmalarına hız verdi. Sarı-kırmızılı takımda teknik direktör Okan Buruk listesini yönetime iletirken, sürpriz bir ayrılık yaşanabileceği belirtildi. Sezon başında gelen isimle yol ayrımına gidilebileceği öğrenildi. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Sarı-kırmızı takımda gelenler kadar gidenler de konuşuldu ve birçok oyuncuyla yollar ayrılarak kaynak oluşturuldu.
Cimbom, 2022 Dünya Kupası'nın tamamlanmasının ardından sahalara Ziraat Türkiye Kupası maçıyla geri döndü.