Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu, Hatayspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Derbi galibiyetinin önemi, bu maçın kazanılması ile ortaya çıkabilecekti ancak bu yüzden bugün kazanmamız önemli. Güzel bir maç oldu, rahat bir galibiyet aldık. Umarım sezon sonu güzel sonuca ulaşacak ve şampiyon olacağız."

"Icardi gerçekten büyük bir yıldız. Bize bir şeyler öğretebilmek için çok çaba sarfediyor. Onunla oynamak büyük zevk. Hem maçta, hem idmanda. Taraftarımıza da bugün stadyumu doldurdukları için teşekkür ediyoruz."