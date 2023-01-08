Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray, deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup etti. Dev derbiden sonra sarı-kırmızılı ekipte forman giyen Yunus Akgün, galibiyet paylaşımı yaptı.

Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray, deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup etti. Dev derbiden sonra sarı-kırmızılı ekipte forman giyen Yunus Akgün, galibiyet paylaşımı yaptı.

Yunus yaptığı paylaşımda "Göğsümüzde 4 yıldız, alnımızın akıyla 3 puanla eve dönüyoruz. Taraftarımıza armağan olsun, durmak yok çok çalışmaya devam." ifadesini kullandı.

İŞTE YUNUS AKGÜN'ÜN PAYLAŞIMI: