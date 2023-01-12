Galatasaray, Uğur Çiftçi'nin transferi için Demir Grup Sivasspor ile anlaşmaya çok yakın. Sarı-kırmızılılarda Okan Buruk'un bu transferde ısrarcı olduğu öğrenildi. | GS SPOR HABERLERİ

Uğur Çiftçi 'nin transferi için Demir Grup Sivasspor ile anlaşmaya çok yakın.30 yaşındaki Uğur Çiftçi, 2018 yılında Gençlerbirliği'nden Demir Grup Sivasspor'a transfer oldu.Bu sezon Süper Lig'de 13 maça çıkan tecrübeli sol bek, 1 asist yaptı.

UĞUR ÇİFTÇİ KİMDİR?

4 Mayıs 1992 tarihinde Sivas'ta dünyaya geldi. Kariyerine Gençlerbirliği altyapısında başladı. Ardından Hacettepe ve Sivasspor formaları giydi. 2018'den beri Yiğidolar'da top koşturuyor. Uğur Çiftçi, defans hattında sol bek olarak görev yapıyor. Zaman zaman orta sahanın solunda ve sağ bekte de oynayabiliyor. 30 yaşındaki deneyimli futbolcunun güncel piyasa değeri ise 2.5 milyon euro