Ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 3-0 yenerek 4 puanlık avantaj yakalayan Galatasaray'da ara transfer için yol haritası da netleşti.
GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk yönetime raporunu iletti! 4 maddede transfer planı
Spor Toto Süper Lig'de 7 maçlık galibiyet serisi oluşturan ve en yakın rakibi Fenerbahçe'ye 4 puan fark atarak liderlik koltuğuna oturan Galatasaray'da, devre arası transfer dönemi için çalışmalar hız kazandı. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk yönetime raporunu iletirken, 4 başlıkta transfer operasyonunu şekillendirdi. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Şampiyonluk hedefine ulaşmak adına takviyelere imza atacak olan sarı kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, öncelikli transfer sayısını 2'ye düşürdü.
Hürriyet'in haberine göre; İki bölgeye transfer talep eden Buruk'un, Galatasaray yönetimine tek tek sunduğu transfer raporu ve görüşleri şöyle: