1) Kıran kırana bir zirve yarışında nasıl bir 90 dakika bekliyorsunuz?
Liderlik derbisinde usta yazarlar karşı karşıya! Fenerbahçe mi Galatasaray mı?
Süper Lig'in 18. haftası dev derbi ile sallanacak. Fenerbahçe ile Galatasaray'ın karşı karşıya geleceği mücadele öncesinde Sabah Gazetesi yazarları Gürcan Bilgiç ve Levent Tüzemen, zorlu mücadele için sorulan 4 soruyu takımlar için kaleme aldı. İşte derbinin cevapları...
GÜRCAN BİLGİÇ
Bu maçların taktiği vardır ama kararı tribünler verir. Bu karşılaşma da sahada oynanacak ama tribünde kazanılıp-kaybedilecek.
Çok agresif bir seyirci bekliyor Galatasaraylı oyuncuları. Fenerbahçe'nin 20 yıllık üstünlüğünün en önemli tetikçisi de buydu.