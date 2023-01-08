Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Mücadeleyi sarı-kırmızılılar Sergio Oliveira, Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi'nin golleriyle 3-0 kazandı ve galibiyet serisini 7. maça çıkardı. Cimbom bu sonuçla birlikte en yakın rakibi F.Bahçe ile puan farkını da 4'e yükseltti. İşte Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin detayları...

Spor Toto Süper Lig'in 18. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe ile Galatasaray kozlarını paylaştı. Sarı-kırmızılılar mücadeleyi 3-0 kazandı.

G.Saray'a galibiyeti getiren golleri 32. dakikada Sergio Oliveira, 78'de Kerem Aktürkoğlu ve 90+10. dakikada ise Mauro Icardi kaydetti. Ayrıca sarı-kırmızılıların 15. dakikada Abdülkerim Bardakcı ile bulduğu gol, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Bu sonucun ardından G.Saray, üst üste 7. galibiyetini alarak 39 puana yükseldi. Fenerbahçe ise 2 maç sonra kaybetti ve 35 puanla 2. sırada haftayı tamamladı.

Ligin 19. haftasında Galatasaray sahasında Atakaş Hatayspor'la karşılaşacak. Fenerbahçe ise Gaziantep FK deplasmanında sahne alacak.

🟥 F.BAHÇE 10 KİŞİ TAMAMLADI

Fenerbahçe'de 70. dakikada Diego Rossi'nin yerine giren İrfan Can Kahveci, 86. dakikada VAR incelemesi sonucu direkt kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

JESUS'UN DERBİDE GALİBİYETİ YOK❗

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus; Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor maçlarında sadece 1 puan toplayabildi. Sarı-lacivertliler bu karşılaşmalarda gol dahi atamadı.

❌ MERTENS HATAYSPOR MAÇINDA CEZALI!

Mücadelede 45+8. dakikada sarı kart gören Dries Mertens, 4. sarı karta ulaştı ve Hatayspor maçında cezalı duruma düştü.

💥 GALİBİYET SERİSİ SÜRÜYOR

Fenerbahçe'yi 3-0'lık skorla mağlup eden Aslan, ligdeki galibiyet serisini de 7 maça çıkardı ve liderliğini perçinledi.

⏱ MAÇTAN DAKİKALAR

9. dakikada sol kanatta Ferdi Kadıoğlu kat ederek, topu King'le buluşturdu. Bu oyuncunun sağa paralel gönderdiği topa Rossi, defansı çalımlayarak vurmak istedi. Top savunma tarafından uzaklaştırıldı.

17. dakikada ceza sahası sağ çaprazına gönderilen top, defansın kafasından sekerek Rossi'nin önüne düştü. Topla giden Rossi, savunma oyuncusunu çalımladıktan sonra sol ayağına alıp şutunu çekti. Meşin yuvarlak sağ kale direği dibinden auta çıktı.

28. dakikada bu kez konuk ekip tehlikeli geldi. Sağ kanattan Rashica'nın yerden yaptığı ortada penaltı noktasına yakın bölgede Barış Alper Yılmaz'ın uygun durumdayken yaptığı kötü vuruşta top farklı şekilde üstten auta gitti.

GOL! 32. dakikada Mertens'in soldan kullandığı köşe vuruşunda, ön direkte Osayi-Samuel'in arka tarafa sektirdiği topu sağ çaprazda Oliveira kontrol etti. Bu oyuncunun yerden düzgün vuruşunda top uzak köşeden ağlarla buluştu: 0-1.

36. dakikada sol çaprazdan çalımla ceza sahasına giren Batshuayi'nin sağ ayağıyla uzak köşeye vuruşunda topu kaleci Muslera dışarı çeldi.

37. dakikada kullanılan kornerde Osayi-Samuel'in pasıyla sağ çaprazda topla buluşan Arao, şutunu çekti. Kaleci Muslera topa iki hamlede sahip oldu.

45+7. dakikada Fenerbahçe'nin kornerinden sonra rakip ceza sahasına hızla geçen Galatasaray'da, sağ kenardan içe kat eden Rashica'nın çaprazdan sert vuruşunda, topu kaleci Altay çeldi.

Mücadelenin ilk yarısı konuk ekip Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğüyle bitti.

46. dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına giren Barış Alper Yılmaz'ın sağ ayağıyla çektiği şutta, topu kaleci Altay Bayındır kontrol etti.

66. dakikada sağ çaprazda topla buluşan Rashica, meşin yuvarlağı ceza sahası yayı önünde bekleyen Mertens'e gönderdi. Bu oyuncunun sert şutunda, topu kaleci Altay Bayındır çeldi.

67. dakikada Crespo'nun pasında sağ çaprazda topla buluşan Osayi-Samuel'in sağ ayak dışıyla sert vuruşunda, topu kaleci Muslera zorlukla çıkardı.

GOL! 78. dakikada Galatasaray farkı ikiye çıkaran golü attı. Orta sahadan Midtsjö'nün ileri yönlendirdiği topu Icardi kontrol edip sağ çapraza gönderdi. Burada topla buluşan Kerem Aktürkoğlu'nun yerden vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-2.

90+5. dakikada sol kenardan Berkan Kutlu'nun ceza sahası içine gönderdiği topla buluşan Icardi'nin kaleciyle karşı karşıya vuruşunda, meşin yuvarlağı kaleci Altay Bayındır zorlukla çeldi.

GOL! 90+10. dakikada Galatasaray farkı üçe çıkardı. Sol kenarda Osayi-Samuel'in pasını değerlendiremeyen Serdar Dursun, topu kendi kale sahasına yolladı. Araya girerek bu topa yetişen Icardi, sol çaprazdan üst direğe çektiği şutla topu ağlara gönderdi: 0-3.

Mücadele, konuk sarı-kırmızılı ekibin 3-0 üstünlüğüyle bitti.



