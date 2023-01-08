Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray, deplasmanda Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi. Dev derbiyi sarı-kırmızılı ekip 3-0 kazanmayı başardı. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk zorlu mücadeleden sonra önemli açıklamalarda bulundu.

İŞTE OKAN BURUK'UN SÖZLERİ:

Oyun olarak doğru bir oyun tutturduk. Önde baskılarımız oldu. Rakibimizin uzun toplarına cevap verdik, hataya zorladık. Hücum geçişlerinden 2-3 tane daha net pozisyon yakalayabilirdik. Üstün oynayan, kazanmaya yakın olan taraftık. Kazandığımız için mutluyuz.

Oyuncularımız çok iyi hazırlandı. Onlardan aynı şeyi istemiştim. Başlayan, devam eden herkes maça damga vursun demiştim. Herkes mükemmel oynadı.

Galatasaray taraftarına ayrıca teşekkür ederim. Bizi Florya'da maça çok iyi hazırladılar ve motive ettiler. Bu galibiyet onlara armağan olsun.

İşimizi, Galatasaray'ı seviyoruz. Oyuncularımız burada mutlu. Tüm enerjilerini veriyorlar. İnsani kaliteleri de çok yüksek. İnanıyorum ki bu bizi inşallah şampiyonluğa götürecek.