Fenerbahçe derbisinde Galatasaray'ın golü ofsayta takıldı! İşte ceza sahası içerisinde yaşananlar...

Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray, deplasmanda Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi. Sarı kırmızılı ekip maçın 13. dakikasında bir serbest vuruş sonrasında golü buldu. Ancak gol ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı. İşte VAR'dan gelen görüntü...

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 08.01.2023- 19:24 Güncelleme Tarihi: 08.01.2023- 19:29