Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 17. haftasında Galatasaray, Ankaragücü'nü konuk ediyor. Zorlu karşılaşma öncesinde sarı kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 17. haftasında Galatasaray, Ankaragücü'nü konuk ediyor. Zorlu karşılaşma öncesinde sarı kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler...

"Hiçbir şekilde eksiğimiz olduğunu kabul etmiyoruz. İyi bir 11'imiz var. Biz sahada yine takım olgumuzu ve istediğimiz oyunu doğru bir şekilde ortaya koyarsak iyi işler yapacağımızı düşünüyorum."

"Fenerbahçe hep bizden önce oynadığı için, yine liderlik maçı olacak bizim için."

"Ankaragücü iyi bir takım. Tolga Ciğerci'nin olmaması bizim için bir avantaj ama yine de iyi kadroları var."

"45 bin ortalama ile bu sezonun en yüksek seyirci sayısına ulaşmış kulübüz. Galatasaray kulübü çok önemli ve herkes bunun değerini bilmeli."

"Icardi'nin Fenerbahçe maçında kadroda olmasını umuyoruz."