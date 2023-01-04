Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray sahasında MKE Ankaragücü'yle karşı karşıya geldi. Mücadeleyi sarı-kırmızılılar 2-1 kazandı ve Fenerbahçe derbisi öncesi liderliği geri aldı. Cimbom bu galibiyetle birlikte ligdeki galibiyet serisini de 6 maça çıkardı. İşte maçın detayları...

Spor Toto Süper Lig'in 17. hafta karşılaşmasında Galatasaray ile MKE Ankaragücü kozlarını paylaştı. Sarı-kırmızılılar mücadelede 1-0 geriye düşse de, maçı 2-1 kazanmasını bildi.

G.Saray'a galibiyeti getiren golleri 16. dakikada Barış Alper Yılmaz ve 30'da Bafetimbi Gomis kaydetti.

Bu sonucun ardından G.Saray, üst üste 6. galibiyetini aldı 36 puanla liderliği devraldı. Ankaragücü ise üst üste 2. kez kaybederek 16 puanda kaldı.

Ligin 18. haftasında Galatasaray deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak. Ankaragücü ise sahasında Yukatel Kayserispor'u ağırlayacak.

💥 GALİBİYET SERİSİ SÜRÜYOR

Ankaragücü'nü 2-1'lik skorla mağlup eden Aslan, ligdeki galibiyet serisini de 6 maça çıkardı ve liderlik koltuğunu bırakmadı.

⚽️ GOMIS'TEN SON 3 MAÇTA 3 GOL!

Cimbom'un golcü oyuncusu Bafetimbi Gomis, sarı-kırmızılılarda çıktığı son 3 maçta 3 gol atarak takımına büyük katkı sağladı.

KEREM "DALYA" DEDİ

Aslan'ın genç yıldızı Kerem Aktürkoğlu, 71. dakikada Bafetimbi Gomis'in yerine oyuna girdi. 24 yaşındaki oyuncu bu maçla birlikte G.Saray'da 100. kez forma giymiş oldu.

⏱ MAÇTAN DAKİKALAR

3. dakikada Mertens'in ceza sahası dışından şutunda top üstten auta çıktı.

5. dakikada Berkan Kutlu'nun ceza sahası dışı hafif sağ çaprazdan şutunda kaleci Bahadır Han Güngördü yakın direk dibine uzanarak topu kornere çeldi.

GOL! 7. dakikada konuk takım öne geçti. Sağdan Zahid'in kullandığı kornerde Galatasaray savunmasının uzaklaştırmak istediği meşin yuvarlak ceza sahası yayı gerisindeki Emre Kılınç'ta kaldı. Bu oyuncunun bekletmeden yaptığı vuruş etkisiz giderken top altıpas gerisindeki Taylan Antalyalı'ya geldi. Kaleye sırtı dönük olan Taylan, kontrolünden sonra röveşata yaptı. Üst direğe çarpan top yerden sektikten sonra ağlarla buluştu: 0-1.

GOL! 16. dakikada sarı-kırmızılılar beraberliği sağladı. Rashica'nın sağdan ortasında altıpas üzerinde uygun durumda kafa vuruşunu yapan Barış Alper Yılmaz, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1.

21. dakikada Rashica'nın soldan ortasında savunma arkasına sarkan Abdülkerim Bardakcı'nın uygun durumda kafayla vurduğu top yandan auta gitti.

GOL! 30. dakikada Galatasaray öne geçti. Mertens'in pasıyla ceza sahası içinde sırtı kaleye dönükken buluşan Gomis, arkasındaki Mujakic ile bir süre mücadele etti. Fransız golcü, rakibine rağmen sol çaprazdan dönerek şutunu çekti. Kaleci Bahadır Han'ın müdahale ettiği top uzak direğe de çarparak ağlarla buluştu: 2-1.

40. dakikada Malcuit'nin sağdan ortasında penaltı noktası üzerindeki Zahid'in gelişine vurduğu topu kaleci Muslera son anda direk dibinde önledi. Ceza sahasına düşen meşin yuvarlak kornere gitti.

45. dakikada Berkan Kutlu'nun ceza sahası yayının solundan çektiği şutta meşin yuvarlak auta çıktı.

Mücadelenin ilk yarısını Galatasaray 2-1 önde tamamladı.

53. dakikada Emre Kılınç'ın pasıyla savunma arkasına sarkan Chatzigiovanis'in ceza sahası içi sağ çaprazdan vurduğu top üstten auta gitti.

62. dakikada Rashica'nın ceza sahası dışından şutunda top kalenin yanından oyun alanını terk etti.

69. dakikada hızlı gelişen konuk takım atağında Malcuit sağdan hızla bindirdi. Bu oyuncunun ortaladığı top Galatasaray savunması ve kaleci Muslera'yı geçerek arka direkte uygun durumdaki Emre Kılınç'a geldi. Emre'nin kafayla vurduğu meşin yuvarlak geldiği taraftan auta çıktı.

87. dakikada Yunus Akgün'ün pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Kerem Aktürkoğlu, kaleciyle karşı karşıya vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak Bahadır Han'dan döndü.

Müsabaka 2-1 sarı-kırmızılı ekibin üstünlüğüyle sona erdi.