Galatasaray - Ankaragücü maçında inanılmaz pozisyon! Emre Kılınç boş kaleye atamadı

Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray ile Ankaragücü kozlarını paylaştı. Maçın ikinci yarısında akılalmaz bir pozisyon yaşandı. Ankaragücü'nün geliştirdiği atakta Emre Kılınç mutlak gol pozisyonundan yararlanamadı. İşte o anlar...

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 04.01.2023- 21:45 Güncelleme Tarihi: 04.01.2023- 22:01