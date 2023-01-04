Süper Lig''in 17. haftasında Galatasaray ile Ankaragücü, NEF Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.



Mücadelenin 28. dakikasında Galatasaraylı Dries Mertens, Ankaragücü ceza sahası içerisinde yerde kaldı. Mertens ve Galatasaray cephesi, bu pozisyon için penaltı bekledi.



Maçın hakemi Zorbay Küçük, VAR hakemi Hakan Ceylan ile görüştükten sonra oyunun korner atışıyla başlamasını istedi. Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk bu pozisyonda penaltı düdüğü çalmayınca oldukça sinirlenirken, stadı dolduran sarı kırmızılı taraftarlar da karara büyük tepki gösterdi.



İşte o pozisyon...





(Fotoğraf: beIN Sports)