Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray, sahasında MKE Ankaragücü ile karşı karşıya geldi. Sarı kırmızılı ekip mücadeleden 2-1'lik skorla galip ayrıldı. Maçın ardından Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler...

"Bizim için en büyük zorluk, girdiğimiz pozisyonları gole çevirememek. Fark açmamız gereken maçlarda bu sebeple farkı açamıyoruz. Bugün de yanlış tercihlerimiz oldu."

"Sakatlıklar, Dünya Kupası'ndan dönen oyuncuların çok az hazırlık maçı oynaması, hastalıklar... Birçok zorluk yaşıyoruz ama maç kazanmaya devam ediyoruz. Galatasaray iyi yolda."

"Dört günlük bir süre var. Rakibimiz bizden bir gün önce oynadı. Bu maçlarda psikolojik olarak yapacağımız çok bir şey yok, oyuncularımız buna zaten uzun zamandır hazırlar. Fenerbahçe hocası da aynısını söyledi, bu tür maçlar iki takım için de 3 puan verilen maçlar. Fenerbahçe maçına kazanmaya gideceğiz."