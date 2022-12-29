Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Demir Grup Sivasspor sahasında Galatasaray'ı ağırladı. 3 gol çıkan mücadeleyi sarı-kırmızılılar 2-1 kazandı ve üst üste 5. kez sahadan galibiyetle ayrıldı. İşte detaylar...

Spor Toto Süper Lig'in 16. hafta karşılaşmasında Galatasaray deplasmanda Demir Grup Sivasspor'la kozlarını paylaştı. Mücadeleyi konuk takım 2-1 kazandı.

G.Saray'ın gollerini 27. dakikada Dries Mertens ve 90+5'te Barış Alper Yılmaz kaydetti. Sivasspor'un golü ise 80. dakikada Erdoğan Yeşilyurt'tan geldi. Ayrıca Sivasspor'un 50. dakikada Fredrik Ulvestad ile attığı gol, VAR incelemesi sonucu iptal edildi.

Bu sonucun ardından Galatasaray'ın galibiyet serisi 5 maça çıktı ve 33 puana yükseldi. Sivasspor ise 14 puanda kaldı.

Ligin 17. haftasında Galatasaray sahasında MKE Ankaragücü'nü ağırlayacak. Sivasspor ise arabam.com Konyaspor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek.

💥 GALİBİYET SERİSİ SÜRÜYOR

Sivas'ı 2-1'lik skorla mağlup eden Aslan, ligdeki galibiyet serisini de 5 maça çıkardı ve liderlik koltuğunu bırakmadı.

🟥 SİVAS 10 KİŞİ TAMAMLADI

Sivasspor'da golü kaydeden Erdoğan Yeşilyurt, 90+10. dakikada Dries Mertens'e yaptığı faul sonrası ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

⏱ MAÇTAN DAKİKALAR

3. dakikada ilk tehlikeli atak Galatasaray'dan geldi. Oliveira'nın ceza yayının gerisinden vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla kalenin yanından dışarıya çıktı.

8. dakikada ev sahibi takım etkili geldi. Ulvestad'ın ceza yayı yakınından vuruşunda, top savunmaya çarparak uzaklaştı.

19. dakikada sağ çaprazdan ceza yayına doğru ilerleyen Robin Yalçın'ın şutunda, meşin yuvarlak defansa çarparak kornere çıktı.

22. dakikada orta alandan aldığı topla ceza sahasına ilerleyen Kerem Aktürkoğlu, Gomis ile duvar pası yaptıktan sonra top Oliveira'nın önünde kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda, meşin yuvarlak savunmaya çarparak uzaklaştı.

25. dakikada Rashica'nın ceza yayının gerisinden şutunda top kaleci Ali Şaşal Vural'da kaldı.

GOL! 27. dakikada sarı-kırmızılı takım öne geçti. Sağ kanattan Boey'in içeriye çevirdiği topu Mertens penaltı noktası yakınlarında düzgün bir vuruşla filelere gönderdi: 1-0

32. dakikada Mertens'in ara pasıyla defansın arkasına sarkan Kerem Aktürkoğlu, ceza sahasında son anda pasını Gomis'e verdi. Bu futbolcunun vuruşunda, meşin yuvarlak Goutas'a çarparak uzaklaştı.

43. dakikada Rashica'nın sağ kanattan ortasında Van Aanholt'un arka direkte gelişine vuruşunda top üstten auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

50. dakikada Sivasspor sağ kanattan serbest vuruş kazandı. Dia Saba'nın ortasında altıpasa yakın noktada savunmadan seken topu önünde bulan Ulvestad'ın vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti ama hakem VAR kararıyla golü iptal etti.

62. dakikada Oliveria'nın ceza sahası dışı sağ çaprazdan sert şutunda, kaleci Ali Şaşal Vural'dan dönen topu defans uzaklaştırdı.

66. dakikada Erdoğan Yeşilyurt'un ceza alanı içi sağ çizgiden içeriye gönderdiği meşin yuvarlak Yatabare'nin önünden geçerek taca çıktı.





GOL! 80. dakikada Sivasspor eşitliği yakaladı. Dia Saba'nın orta alana yakın noktadan gönderdiği pasla defansın arkasına sarkarak ceza sahasına giren Erdoğan Yeşilyurt, yerden düzgün bir vuruşla kaleci Muslera'nın sağından topu ağlara gönderdi: 1-1

84. dakikada Van Aanholt'un ceza yayının gerisinden kullandığı serbest vuruşta, meşin yuvarlak üstten az farkla dışarıya çıktı.

89. dakikada Barış Alper Yımaz'ın sağ kanattan ortasında top savunmadan sekerek kornere çıktı.

GOL! 90+5. dakikada Galatasaray öne geçti. Abdülkerim Bardakcı'nın Galatasaray yarı sahasından uzun gönderdiği topla defansın arkasına sarkan Barış Alper Yılmaz, ceza sahasında düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Ali Şaşal Vural'ın sağından filelerle buluşturdu: 1-2

Karşılaşmayı Galatasaray 2-1 kazandı.