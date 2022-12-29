Galatasaray'da Sacha Boey ve Sergio Oliveira Ankaragücü maçında yok!
Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray deplasmanda Demir Grup Sivasspor'la karşılaştı. Mücadelenin 44. dakikasında sarı kart gören Sacha Boey ve 49'da yine sarı kart gören Sergio Oliveira, gelecek hafta oynanacak MKE Ankaragücü maçında cezalı duruma düştü. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 29.12.2022- 17:47 Güncelleme Tarihi: 29.12.2022- 18:23
Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray deplasmanda Demir Grup Sivasspor'la karşılaştı.
Mücadelenin 44. dakikasında sarı kart gören Sacha Boey, toplamda 4 sarı karta ulaştı ve 17. hafta oynanacak MKE Ankaragücü maçında cezalı duruma düştü.
OLIVEIRA DA CEZALI!
Karşılaşmanın 49. dakikasında rakibiyle tartışan Sergio Oliveira, hakem Erkan Özdamar tarafından sarı kartla cezalandırıldı. 4 sarı karta ulaşan Portekizli yıldız da, Ankara'da forma giyemeyecek.