GALATASARAY HABERLERİ - Erman Toroğlu'dan sert sözler! "Resmen cinayet"
Süper Lig'in 16. haftasında Sivasspor ile Galatasaray zorlu mücadelede karşı karşıya geldi. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, zeminin durumu hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Toroğlu, "Türkiye'de herkes futbolu geliştirmek için konuşuyor ama futbol iyi zeminde oynanır. Futbolcuları şu zeminde oynatmak tek kelimeyle cinayet. Sakatlık olabilir, haksız rekabet olur, iyi takım oynayamaz... Ayıptır, insan utanır." dedi. | Galatasaray haberleri
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