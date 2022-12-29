Sivasspor - Galatasaray maçında gol iptal edildi! İşte VAR'dan gelen görüntü...

Süper Lig'in 16. haftasında Sivasspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Mücadelenin 50. dakikasında Sivasspor, Ulvestad ile beraberlik golünü buldu. Ancak hakem Erkan Özdamar, pozisyonu VAR'dan inceledi ve golü iptal etti. İşte VAR'dan gelen görüntü...

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 29.12.2022- 18:27 Güncelleme Tarihi: 29.12.2022- 18:46