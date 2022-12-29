Galatasaray, Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda Sivasspor'a konuk olacak. Sarı kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Bugün kötü bir zeminde oynayacağız. Bunun altını çizmek gerekiyor"

"Rakibimizin özellikle savunma gücü yüksek. Direkt oyunu etkili oynuyorlar. Ön tarafta hızlı ve kaliteli oyunları var. Geçişlere dikkat etmeliyiz. Top bizdeyken de hızlı olmalıyız."

"Bizim stratejimiz devam edecek ama rakibimizin de bir stratejisi olacak. Zemin kötü olduğu için mücadele gücünü kullanacaklardır."