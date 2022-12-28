Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, bir sponsorluk töreninde açıklamalarda bulundu. Özbek, transfer hakkında önemli ifadeler kullandı.

İŞTE ÖZBEK'İN ÖNE ÇIKAN SÖZLERİ:

"Ara transferle ilgili teknik kadromuz çalışmalarını yapıyor. Birlikte çok ciddi bir çalışma yapıyoruz. Performansın yanında finansal yapıya da dikkat etmeliyiz. Bu iki konuya göre gerekli takviyeleri yapacağız.

Cemal Özgörkey'in abisiyim. Beraber seçime girdik ve başarılı olduk. Çıkan haberlerin ne anlama geldiğini anlamakta zorlanıyorum. Cemal kardeşim görevinin başında. 'Cemal Bey'i görevden aldı' haberleri asılsız. Cemal Bey'in görevleri, Columbus Projesi devam ediyor.

Gomis Galatasaray'a çok yakışan, her şeyini veren bir sporcu. Kişiliğinin yanında sportif olarak da çok destek olmuştur. Ben onun performansından çok memnunum. İnşallah bu sezon çok katkısı olacak. Sezon sonunda da yeniden değerlendirme yaparız.

Biz eksiğimizin de fazlamızın da farkındayız. Sevgili Erden Timur çok sıkı takip ediyor. Transferde ne yapacağımız net olarak görünecek. Bugünden isim vermek yanlış olur."