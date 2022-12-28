Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten transfer açıklaması! "Ciddi çalışma yapıyoruz"
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, bir sponsorluk töreninde açıklamalarda bulundu. Özbek, transfer hakkında önemli ifadeler kullandı. İşte o sözler...
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