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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten transfer açıklaması! "Ciddi çalışma yapıyoruz"

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, bir sponsorluk töreninde açıklamalarda bulundu. Özbek, transfer hakkında önemli ifadeler kullandı. İşte o sözler...

28 Aralık 2022 | 14:08
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