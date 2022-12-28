Galatasaray pastanın üzerine çileği Angel Di Maria ile koyuyor.
Galatasaray'da Di Maria gelişmesi! Transfer için geri sayım...
Galatasaray transfer haberi: Sarı-kırmızılı takımda Di Maria heyecanı yaşanıyor. Yıldız futbolcunun geleceğiyle ilgili olarak Arjantin cephesinden flaş bir açıklama geldi. 34 yaşındaki oyuncunun yeni adresinin Galatasaray olabileceği ifade edildi. İşte o sözler...
Yaptığı yıldız transferleriyle dünya basınında manşetleri süsleyen Cimbom, Arjantinli yıldızı da kadrosuna katmaya hazırlanıyor.
Angel Di Maria'nın Galatasaray'a transferine dair Arjantin cephesinden çok çarpıcı bir açıklama geldi.