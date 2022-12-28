Galatasaray'da Di Maria gelişmesi!
Aslan Sivas'a konuk olacak!
💲1 DOLAR NE KADAR?
Fenerbahçe'de o isme dikkat çeken sözler!
Aspor Keşfet
Son Dakika
Fırtına Karagümrük deplasmanında! Fırtına Karagümrük deplasmanında! 12:07
Galatasaray'da Di Maria gelişmesi! Galatasaray'da Di Maria gelişmesi! 11:50
Güneş raporunu sundu! Caner Erkin... Güneş raporunu sundu! Caner Erkin... 11:25
Beşiktaş'ta Rosier'e teklif var! Beşiktaş'ta Rosier'e teklif var! 10:39
Fenerbahçe'de Arda Güler sıkıntısı! Fenerbahçe'de Arda Güler sıkıntısı! 10:33
Fırtına Karagümrük deplasmanında! Fırtına Karagümrük deplasmanında! 10:32
Daha Eski
Aslan Sivas deplasmanında! Aslan Sivas deplasmanında! 10:13
Berkan Kutlu kararını verdi! Ayrılık... Berkan Kutlu kararını verdi! Ayrılık... 09:55
Cimbom'da sol beke 3 aday! Cimbom'da sol beke 3 aday! 09:42
"Hakemlerin müdahalesi olmazsa..." "Hakemlerin müdahalesi olmazsa..." 09:12
Çakar'dan övgü dolu sözler! "Presi acımasızdı" Çakar'dan övgü dolu sözler! "Presi acımasızdı" 01:18
Jorge Jesus: 6-7 olabilirdi... Jorge Jesus: 6-7 olabilirdi... 00:48
SON DAKİKA