GALATASARAY HABERİ: Morutan'da flaş gelişme! Transfer...

Galatasaray'ın sezon başında Serie B ekiplerinden Pisa'ya kiraladığı Olimpiu Morutan konusunda flaş gelişmeler yaşandı. Rumen basınından Emmanuel Roşu'nun haberine göre; 5.5 milyon euro satın alma opsiyonu bulunan Olimpiu Morutan'ın bonservisini Galatasaray'dan almak isteyen Pisa, bu ücreti düşürebilmek için Galatasaray ile görüşmelere başladı

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 28.12.2022- 16:01