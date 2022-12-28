GALATASARAY HABERİ: Morutan'da flaş gelişme! Transfer...
Galatasaray'ın sezon başında Serie B ekiplerinden Pisa'ya kiraladığı Olimpiu Morutan konusunda flaş gelişmeler yaşandı. Rumen basınından Emmanuel Roşu'nun haberine göre; 5.5 milyon euro satın alma opsiyonu bulunan Olimpiu Morutan'ın bonservisini Galatasaray'dan almak isteyen Pisa, bu ücreti düşürebilmek için Galatasaray ile görüşmelere başladı
Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 28.12.2022- 16:01
BONSERVİSİNİ İSTİYORLAR
Rumen basınından Emmanuel Roşu'nun haberine göre; 5.5 milyon euro satın alma opsiyonu bulunan Olimpiu Morutan'ın bonservisini Galatasaray'dan almak isteyen Pisa, bu ücreti düşürebilmek için Galatasaray ile görüşmelere başladı. Haberde, Pisa'nın Rumen oyuncunun performansından çok memnun olduğu ve takımda kalıcı olarak kalmasını istediği yazıldı.
İTALYA'DA YILDIZLAŞTI
Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon 3.5 milyon euro karşılığında Steaua Bükreş'ten transfer ettiği 23 yaşındaki Morutan, bu sezon Pisa formasıyla çıktığı 17 maçta 4 gol 7 asist kaydetti.