A Milli Futbol Takımı ve Galatasaray'ın eski teknik direktörü Fatih Terim, çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Fatih Terim'den dönüş sinyali! "Ben bitti demeden bitmez"
Geçen sezon ortasında Galatasaray'a veda eden teknik direktör Fatih Terim, flaş açıklamalarda bulundu. Sarı kırmızılılardan ayrıldıktan sonra henüz bir takımda görev yapmayan deneyimli hoca, birçok konuda çarpıcı ifadeler kullandı. Fatih Terim teknik direktörlüğe dönüş sinyali de verdi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Birçok konuya değinen deneyimli çalıştırıcı, geri dönüş sinyali verdi.
TRT Spor'a konuşan Fatih Terim'in açıklamaları şu şekilde: