Cimbom bir yandan yeniden başlayacak Süper Lig'i düşünürken diğer taraftan kadrosunu güçlendirme peşinde.
TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Moussa Dembele operasyonu! O teklif belli oldu
Galatasaray'da devre arası transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı kırmızılılarda hedef golcü transferi. Özellikle Haris Seferovic'in performansından memnun kalmayan Cimbom, Lyon forması giyen Moussa Dembele'yi listesine almıştı. Aslan'ın yıldız futbolcu için teklif ettiği ücret ortaya çıktı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Sarıkırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk'a Keçiörengücü mücadelesi sonrasında "Forvet transferi yapacak mısınız" diye soruldu.
Genç çalıştırıcı, Icardi ve Gomis'i överken, devre arası geldiğinde buraya bir takviye yapabileceklerini söyledi.