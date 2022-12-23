Ziraat Türkiye Kupası'nda Keçiörengücü'nü 1-0'la geçerek tur atlayan ve son 16'da Alanyaspor ile eşleşen Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Ülkesinden talip var! Dries Mertens için harekete geçtiler
Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı ve transferi büyük ses getiren Dries Mertens için flaş bir iddia ortaya atıldı. Belçikalı forvete, ülkesinden talip çıktığı öne sürüldü. İşte detaylar...
Ziraat Türkiye Kupası'nda Keçiörengücü'nü 1-0'la geçerek tur atlayan ve son 16'da Alanyaspor ile eşleşen Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
Yaz transfer döneminin en çok konuşulan takımlarından olan sarı-kırmızılılar, birçok yıldızı kadrosuna katmıştı.
Cimbom'un en çok ses getiren transferlerinden biri de Dries Mertens olmuştu.