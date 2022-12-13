Galatasaray'ın yaz transfer döneminde Arsenal'den 6 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Lucas Torreira, futbola başladığı ve babasının da başkanlığını yürüttüğü I.A 18 de Julio kulübünün maçında amigoluk yaptı. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Uruguay medyasından El Pais'in haberinde, "Katar'daki 2022 Dünya Kupası'nda Uruguay kadrosunda yer alan ancak forma giyemeyen yıldız oyuncu, memleketi Fray Bentos'a yerleşti ve randevuyu kaçırmadı" yorumlarına yer verdi.

Torreira'nın eski takımı, Laureles'e karşı 4-0'lık galibiyet aldı. Tecrübeli futbolcu sadece skordan dolayı keyiflenmedi. Taraftarlarla birlikte 90 dakika boyunca büyük bir coşku yaşadı. Gömleğini salladı, bir işaret fişeği yaktı. Hatta davul bile çaldı.

Galatasaray, geçtiğimiz yaz Torreira'yı İngiliz devi Arsenal'den 6 milyon Euro bedelle kadrosuna katmıştı. Uruguaylı yıldız futbolcu, bu sezon 12 Süper Lig maçında forma giyerken 1 asist yaptı.

40 kez Uruguay Milli Takım formasını giyen Sarı-Kırmızılılar'ın yıldız futbolcusu, Pescara, Sampdoria, Atletico Madrid ve Fiorentina gibi takımların da formasını giydi.

Kariyerinde 301 karşılaşmada forma giyen Lucas Torreira, 23 gol ve 13 asistle 36 gole katkıda bulundu.

Tecrübeli oyuncu 6 numara pozisyonunda oynadığı karşılaşmalarda 21 gole imza attı.