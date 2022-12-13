Dünya Kupası nedeniyle verilen arada çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Lazio ile hazırlık karşılaşmasına çıktı. İtalyan ekibi mücadeleyi 2-1'lik skorla kazandı.

Galatasaray, Antalya kampındaki ikinci hazırlık maçında İtalya Serie A ekiplerinden Lazio'ya 2-1 mağlup oldu.

Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada hazırlıklarına Antalya'da devam eden Galatasaray, buradaki ikinci hazırlık maçında İtalya Serie A ekiplerinden Lazio ile karşı karşıya geldi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Okan Kocuk - Boey, Emin Bayram, Abdülkerim Bardakcı, van Aanholt, Midtsjo, Metehan Baltacı, Yusuf Demir, Mata, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz" 11'iyle takımını sahaya sürdü.

Lazio Teknik Direktörü Maurizio Sarri ise şu 11 ile karşılaşmaya başladı: "Provedel- Lazzari, Romagnoli, Casale, Marusic, Anderson, Cataldi, Basic, Pedro, Alberto, Immobile."

4'üncü dakikada Galatasaray öne geçti. Midtsjo'nün pasıyla topla buluşan Mata, bekletmeden ceza sahasındaki Barış Alper Yılmaz'ı gördü. Ceza sahası için sağ çaprazında topla buluşan Barış Alper Yılmaz'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

11'inci dakikada skora denge geldi. Anderson'un pasıyla sol kanattan savunma arkasına sarkan Immobile yerden içeri çevirdi. Luis Alberto'nun üstünden atladığı topu önünde bulan Anderson, yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

İtalyan ekibi ikinci yarının hemen başında öne geçti. Merkezden gelişen atakta ceza sahasının hemen dışında sol tarafta topla buluşan Luis Alberto'nun şutunda top direk dibinden ağlarla buluştu: 1-2.

Sarı-kırmızılı ekipte 65'inci dakikada van Aanholt, Kerem Aktürkoğlu ve Emin Bayram'ın yerine Kazımcan Kartaş, Dries Mertens ve Efe Akman oyuna dahil oldu. 77'nci dakikada ise Mata ve Boey yerlerini Dubois ve Caner Doğan'a bıraktı.

Karşılaşmanın son anlarında Abdülkerim Bardakcı, Midtsjo, Yusuf Demir, Barış Alper Yılmaz ve Metehan Baltacı'nın yerlerine; Beknaz, Baran Demiroğlu, Emirhan Kayar, Ali Yeşilyurt ve Ali Turap Bülbül oyuna dahil oldu.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve mücadele Lazio'nun 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Öte yandan karşılaşma öncesinde ilk 11'de olan Baran Aksaka, ısınma esnasında ağrı hissetmesi nedeniyle mücadelede görev almadı. Baran Aksaka'nın yerine başka bir genç oyuncu Metehan Baltacı mücadeleye 11'de başladı.