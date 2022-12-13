Dünya Kupası arasında antrenmanlarını sürdüren Galatasaray, İtalya Serie A ekiplerinden Lazio ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılı takım zorlu mücadeleden 2-1'lik skorla mağlup ayrıldı. Teknik Direktör Okan Buruk, Lazio maçından sonra önemli açıklamalarda bulundu.

İŞTE OKAN BURUK'UN SÖZLERİ:

Genel olarak önde pres yapan, rakibi oynatmayan bir taktikle sahaya çıkıyoruz. Lazio'ya karşı oyunu elinde tutan bir oyun vardı.

Yavaş yavaş tamamlanıyoruz. Oyuncularımızdan tam verim aldık.

Berkan Kutlu'nun hastalığı var, onun için bir süredir yok.